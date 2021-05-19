شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "التجارة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.65%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.01%، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.99%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وصعد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.57%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.06%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.32%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.33%، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.29%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 13.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 665.844 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 771.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، بعد تنفيذ صفقة على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، وسجلت تعاملات المصريين 75.87% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.53%، والعرب على 6.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 28.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 20.1 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، 39.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 38.3 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 27.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 10806 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 2205 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 13336 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 4170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 3200 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1242 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 26 شركة.