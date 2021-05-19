شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الورق توقع اتفاقية شراء آلات جديدة بقيمة 9.2 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيع اتفاقية شراء ثلاث آلات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية التحويلية وتطوير خطوط إنتاج المناديل الورقية (المنتج النهائي) وتقليل تكلفة المنتج وتحسين الجودة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الآلات الجديدة تُزيد الطاقة الإنتاجية السنوية بمعدل 3600 طن 42 ألف طن إلى 45.6 ألف طن سنوياً، كما تحسن من جودة المنتج النهائي وذلك من خلال تطبيق الأتمتة الكاملة في عمليات التشغيل.

وأشار البيان، إلى أن قيمة الصفقة 9.2 مليون ريال، علماً بأنه سيتم سداد دفعة مقدمة 30% من إجمالي قيمة العقد والباقي على دفعات تتوافق مع الاستلام والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وتستهدف الشركة من عملية الشراء التحول إلى الأتمتة الكاملة وتخفيض الإعتماد على العنصر البشرى في التشغيل، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة استهلاك المواد الأولية بنسبة 4.8%.

ويُذكر أنه تم توقيع الاتفاقية مع شركة OCEAN ASSOCIATE CO التايوانية والتي تمتلك خبرة تتجاوز ثلاثون عام في تصنيع و تصدير آلات تحويل المناديل الورقية.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة على الآلات وكذلك الالتزامات بقيمة دفعات العقد وبالتزامن مع سدادها، وسيبدأ الأثر المالي للصفقة على القوائم المالية من الربع الثاني 2021.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس عن توقيع اتفاقية تصنيع وتوريد خط إنتاج لفات المناديل الورقية الخام، بطاقة انتاجية تصميمية تبلغ 30 ألف طن سنوياً، وبقيمة تبلغ 58 مليون ريال سعودي، علماً بأنه سيتم سداد دفعة مقدمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ توقيع العقد مقابل ضمان بنكي من المورد والباقي على دفعات تتوافق مع التوصيل والتركيب والتشغيل والاستلام النهائي مع حصول الشركة على ضمان أداء من المورد حسب شروط التعاقد.

وجدير بالذكر أن صناعة الورق حققت صافي أرباح بلغ 14.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الزيادة في المبيعات وتطوير جودة الإنتاج وكفاءة العمليات التشغيلية الذي نتج عنه تحسن هامش الربح وذلك على الرغم من إرتفاع أسعار لب الورق في السوق العالمي والمواد الأولية.