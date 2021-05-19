شكرا لقرائتكم خبر عن التطويرية الغذائية توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة مطاعم بحرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأعمال التطويرية الغذائية عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة مطاعم بحرية للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم الشركة، وذلك مقابل إصدار أسهم في شركة الأعمال التطويرية الغذائية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن مدة المذكرة ستة أشهر، علماً بأن الشركة ستقوم خلال هذه المدة القيام بأعمال الفحص النافي للجهالة للأوضاع المالية والقانونية والإدارية والتشغيلية لشركة مطاعم بحرية وتعيين مستشار مالي للقيام بأعمال التقييم.

وبحسب البيان، تخضع اجراءات الاستحواذ المقترح الى موافقة الجمعية العامة غير العادية في شركة الأعمال التطويرية الغذائية وموافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص.

ويُشار إلى أن شركة مطاعم بحرية هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة لديها عدد 17 فرع في المملكة وتختص بتقديم المأكولات البحرية الطازجة.

هذا ويأتي توقيع مذكرة التفاهم رغبةً من مجلس إدارة شركة الأعمال التطويرية الغذائية بتنوع استثماراتها في مجال الأطعمة والأغذية مع المحافظة على هوية الشركة بالتخصص بالمنتجات الصحية والطازجة ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 9.9 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.2 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض مبيعات الشركة الأم، وارتفاع كلفة المبيعات للفواكه المستوردة بسبب جانحة كورونا و نتيجة الاجراءات الاحترازية التي اتبعتها الشركة التزاما بتعليمات الجهات المختصة.