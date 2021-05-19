شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات يصعد بأرباح السعودية للأبحاث والإعلام 41% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 41.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 91.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 64.7 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 114.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 83 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع الربح الإجمالي وذلك بصفة رئيسية نتيجة ارتفاع الإيرادات بنسبة 20.5%، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وارتفعت المبيعات إلى 596.8 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 495.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 245.6 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 146.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة الانخفاض الطفيف في الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفع مصروف الزكاة وخسائر الانخفاض في الأصول غير الملموسة.