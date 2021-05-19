شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض عقب بيانات التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات حكومية أثارت القلق بشأن التضخم.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2%.



وارتفع أيضا مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 0.5% في أبريل/نيسان.



ويتابع المستثمرون أيضا عن كثب البيانات الاقتصادية الصادرة للوقوف على حالة التضخم في الولايات المتحدة لا سيما بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة في الأسبوع الماضي وكشفت عن ملامح ضغوط تضخمية.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي للوقوف على توقعات السياسة النقدية وقرار الفائدة في ضوء إشارات ارتفاع التضخم الأخيرة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8270، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.8295 في حين سجل أقل سعر عند 0.8248.