شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية على عكس التوقعات في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 1.3 مليون برميل إلى 486 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 2.9 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بنحو مليوني برميل إلى 234.2 مليون برميل، بينما انخفض مخزون المقطرات بنحو 2.3 مليون برميل إلى 132.1 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 620 ألف برميل خلال نفس الفترة.