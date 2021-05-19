شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان تشهد نمواً متسارعاً بحجم الاستثمار العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

اختتمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري ملتقى «عجمان الاستثماري» الافتراضي تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، بالتعاون والشراكة مع دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية السياحية في عجمان، والاتحاد الدولي للعقارات (فيابسي).

وناقش الملتقى الذي جاء تحت شعار «استشراف مستقبل الاستثمار في عجمان»، الوضع الحالي لأداء السوق العقاري والسياحي، واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة عجمان التي نجحت بكفاءة في اجتياز الاختبار الصعب والمرحلة المعقدة التي مر بها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورنا.

وأكد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في كلمة وجهها للمشاركين في الملتقى، نجاح إمارة عجمان في مواجهة وتجاوز تداعيات جائحة كوفيد ـ 19، بفضل الإجراءات الاستباقية والحُزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لدعم مختلف القطاعات، لا سيما القطاع العقاري الذي استفاد من جملة من التدابير والمميزات كان لها الأثر الإيجابي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان، حيث شهد أداء السوق العقاري منذ مطلع عام 2021، نمواً متسارعاً وانتعاشاً ملحوظاً لحجم الاستثمار العقاري.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي إن إمارة عجمان تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وأبرز وجهات الاستثمار في المنطقة، وإن ما حققته من تطور ونمو في شتى المجالات، هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة بنظرتها المستقبلية وقدرتها على حشد الإمكانات ومواجهة التحديات بكل كفاءة واقتدار، وبفضل تظافر جهود جميع الدوائر الحكومية وعملها بروح الفريق الواحد في سبيل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في إمارة عجمان التي تعد الأولى عربياً، والخامسة عالمياً في تسجيل الممتلكات، حسب نتائج تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن ارتقاء مؤشرات التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما ينسجم مع رؤية إمارة عجمان 2021 في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

وأطلق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، خلال الملتقى، مبادرة «مستثمر»، وهي منصة ذكية صُممت لاستقطاب الاستثمارات وتشجيع ودعم المستثمرين في إمارة عجمان.

من جانبه أكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن إمارة عجمان محظوظة بقيادة رشيدة نجحت في التعامل مع هذه الأزمة، وقدمت الدعم اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، وهو ما اتضح جلياً مع نهاية 2020 وبداية 2021، حيث شهدت الإمارة انتعاشاً ملحوظاً في شتى القطاعات وبالأخص القطاع العقاري؛ إذ سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 2082 معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ حجم التصرفات العقارية 2.7 مليار درهم.

وأوضح أن السوق العقاري في إمارة عجمان حافظ على جاذبيته وأدائه المتصاعد بالنظر إلى المقومات التي تنفرد بها الإمارة، والتي تؤهلها لأن تكون الوجهة المثلى للمستثمرين.

وقال ابن عمير: «إن ملتقى عجمان الاستثماري هو حدث مهم ناقشنا من خلاله أربعة محاور رئيسية، تمثلت في استعراض الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجه المستثمرين ومناقشة المستوى المتطور الذي وصلت إليه البنية التحتية في عجمان، فضلاً عن مناقشة مستقبل الاستثمار العقاري والسياحي في الإمارة».