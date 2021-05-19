شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للخدمات المالية» تتعاون مع «تومسون رويترز» لتطوير بوابة تعليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعاونت «تومسون رويترز» مع سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، لتطوير بوابة تعليمية رقمية من شأنها أن تمكّن المهنيين المتخصصين، بما في ذلك الذين يعملون في الشركات التي تنظمها لوائح وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية من أجل الحصول على مستوى عالٍ من التدريب في مجالات التشريعات التنظيمية والامتثال.

وتؤكد هذه الشراكة التي تعد الأولى لهيئة متخصصة في تنظيم الخدمات المالية سمعة سلطة دبي للخدمات المالية كجهة تنظيمية تتمتع بنظرة مستقبلية.

وتستهدف البوابة الموظفين في الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية مثل كبار المسؤولين التنفيذيين والمعنيين بإعداد ورفع التقارير ذات الصلة بغسيل الأموال والامتثال، إضافة إلى غيرهم من المهنيين المتخصصين، حيث توفر لهم إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية حول الامتثال وأخلاقيات العمل، لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم السنوية المتعلقة بالتطوير المهني المستمر.

ومبدئياً، ستطرح البوابة خمس دورات تدريبية من إعداد وتطوير «تومسون رويتر»، وستكون متاحة باللغتين العربية والإنكليزية، بحيث تغطي الموضوعات التنظيمية التالية:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؛العقوبات؛أمن المعلومات والوعي بالمخاطر السيبرانية؛خصوصية البيانات؛مدونة قواعد السلوك (أخلاقيات العمل)

وقال بيتر سميت، العضو المنتدب ورئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمخاطر في سلطة دبي للخدمات المالية: «إن دورنا في الحفاظ على سمعة سلطة دبي للخدمات المالية كمركز مالي عالمي رائد يتطلّب مراقبة صارمة للمعايير التنظيمية لأكثر من 500 شركة مرخصة تقع داخل هذه المنطقة المالية الحرة. ويعد عملنا مع»تومسون رويترز«لتطوير هذه البوابة التعليمية الرقمية بمثابة وسيلة فعالة وهامة لإتاحة الوصول إلى التدريب الذي يمكن أن يساعد الشركات المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، والتي تختار استخدامها، للحفاظ على كفاءة الموظفين وخبراتهم».

وقال حامد حلواني رئيس قسم المخاطر في «تومسون رويترز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: تعد صناعة الخدمات المالية ذات المنظومة العملية الجيدة أمراً بالغ الأهمية لدعم الصناعات الأخرى، وبالتالي النمو الاقتصادي. إن شراكتنا مع سلطة دبي للخدمات المالية تمكننا من المساهمة بخبرتنا في التدريب التنظيمي والامتثال لهيئة تنظيمية تحافظ على أعلى معايير الصناعة، ونحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع الرائد».