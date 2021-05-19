شكرا لقرائتكم خبر عن بنك رأس الخيمة يفتتح مركز «راك إليت» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح بنك رأس الخيمة الوطني مؤخراً مركز «راك إليت» الجديد الذي يتحلى بموقع استراتيجي في قلب الخليج التجاري بدبي. يوفر موقع مركز «راك إليت» الجديد للعملاء سهولة الوصول الفوري إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية إضافة إلى مدير علاقات متخصّص.

وقال فريدريك دي ميلكر مديرالخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني: «تتمثل استراتيجية بنك رأس الخيمة الوطني في تقديم مزيج من المواقع الملائمة وحلول الخدمات المصرفية الرقمية المحسّنة لتجربة مصرفية سلسة وشاملة، وهذا يضمن أن البنك يلبي احتياجات العملاء عبر المواقع والقنوات الأساسية. يتماشى افتتاح مركز «راك إليت» مع خطة البنك لإعادة هيكلة شبكته ولاستكشاف وتطوير علاقاته مع المؤسسات الرئيسية والأفراد في دولة الإمارات».

وقال بيتر إنجلاند الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «بناءً على خبرتنا ومعرفتنا المكتسبة في السوق، افتتح البنك مركز «راك إليت» الجديد هذا ليقدم لعملائنا في إدارة الثروات نهجاً مخصصاً وشاملاً يركز على الحلول المالية الرئيسية مثل التخطيط المتكامل للثروات، إدارة الاستثمار العالمي والتقارير الموحدة، إضافة إلى الحصول على الكثير من الامتيازات لأسلوب الحياة راقٍ. يلتزم بنك رأس الخيمة الوطني تماماً بوضع احتياجات عملائنا في المقام الأول وتزويدهم بخدمات مصرفية مريحة، آمنة وبسيطة للغاية.»