شكرا لقرائتكم خبر عن «شل» تنضم إلى شركاء جناح بريطانيا في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «شل» عن مشاركتها في معرض «إكسبو 2020دبي» بانضمامها كشريك داعم في الجناح البريطاني.

ومن المقرر افتتاح معرض إكسبو 2020 في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام إلى إبريل/ نيسان 2022، وسيضم أكثر من 190 دولة مشاركة، ومن المتوقع أن يستضيف ملايين الزوار في احتفال ثقافي لدولة الإمارات. ويتضمن المعرض موضوعات تغطي مستقبل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ويضم «تيرا»، جناح الاستدامة الذي يوضح كيف يمكننا تغيير خياراتنا اليومية؛ للحد من بصمتنا الكربونية وتأثيرنا على البيئة.

وتسعى شركة «شل» لإلهام الزوار من خلال عقد محاضرات وورش عمل متنوعة حول الدور الحاسم الذي تلعبه الطاقة المستدامة في العالم الحديث. وستشمل هذه الأفكار المتعمقة رؤى حول سيناريوهات «شل» لطاقة المستقبل والتي طورتها لعقود من الزمن، ومبادراتها التعليمية لمساعدة الشباب على اكتساب مهارات جديدة مهمة من خلال مشاريع تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة في لقاء بين وزير الصادرات البريطاني، غراهام ستيوارت عضو البرلمان، وعلي الجنابي، رئيس مجموعة شركات «شل» في الإمارات.