شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد يحبس الأنفاس..طفلة تسقط من سيارة على طريق سريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في مشهد يحبس الأنفاس، سجلته الكاميرات، نجت طفلة صغيرة عمرها ثلاثة أعوام، من الموت بأعجوبة، بعد سقوطها فجأة من سيارة خلال سيرها على طريق سريع، في دولة كازاخستان الثلاثاء.

والتقطت كاميرات إحدى المركبات، صباح الثلاثاء، لقطات لحادثة سقوط طفلة صغيرة من سيارة تقودها امرأة وهي تتوجه لتغيير المسار إلى طريق معاكس، في منطقة ألماتي في كازاخستان، وفق ما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

ووقعت الطفلة الصغيرة على الأرض، بعدما فتح باب السيارة الأمامي بشكل مفاجىء، في الطريق، لكن لحسن الحظ لم تصب الفتاة بأي مكروه، قبل أن تهرع والدتها إليها وتحتضنها فوراً.

وأثار مشهد سقوط الطفلة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اتباع قواعد السلامة الخاصة بركوب الأطفال في السيارة. واعتقلت السلطات الأمنية المرأة البالغة من العمر 32 عاماً والتي تبيّن أنها والدة الطفلة.