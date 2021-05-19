شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يأمل المشاركة في الألعاب الأولمبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يأمل مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جرمان كيليان مبابي في أن يخوض الألعاب الأولمبية مرة واحدة على الأقل في مسيرته، في مقابلة بثتها قناة «تي إف1».

واستدعى مدرب المنتخب الأولمبي سيلفان ريبول، مبابي إلى قائمته الموسعة، تمهيداً لخوض أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي، بسبب فيروس كورونا (22 يوليو -7 أغسطس)، غير أن مصير المهاجم الفرنسي ليس بين يديه، إذ ينتظر قرار ناديه بعد موسم طويل لم ينته بعد، إذ ما زال سان جرمان يصارع على لقب الدوري، حيث يتأخر بفارق نقطة عن ليل المتصدر قبل مرحلة من النهاية (80 مقابل 79).

ويحلّ سان جرمان الساعي للاحتفاظ بلقبه للموسم الرابع توالياً ضيفاً على بريست الأحد، على غرار ليل الذي يسافر إلى أنجيه في المرحلة 38 الأخيرة التي ستحسم هوية البطل.

كما يخوض النادي الباريسي نهائي كأس فرنسا أمام موناكو في 19 الشهر الحالي في مهمة الاحتفاظ بلقبه، فيما يتحضر مبابي أيضاً لخوض كأس أوروبا 2020 مع منتخب بلاده التي تنطلق في 11 يونيو، ومن الممكن أن تنتهي بالنسبة للمهاجم في يوليو المقبل في حال وصل منتخب «الديوك» إلى المباراة النهائية.

قال نجم فرنسا من دون أن يحسم: مصيره لن أقرر، لطالما حلمت بخوض الألعاب الأولمبية.

في المقابل، لم ينل قرار المدرب الأولمبي الموافقة النهائية من مدرب نادي العاصمة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي قال الأسبوع الماضي حين سُئل عن وجود اسم مبابي ضمن قائمة من 80 لاعباً تم استدعاؤهم للمسابقة الأولمبية لكرة القدم في طوكيو: فقط لأنه على القائمة، لا يعني أنه سيذهب.

ولا تصب التوقعات لصالح بطل مونديال روسيا 2018، إذ ليس من المرجح أن يكون ضمن القائمة النهائية من 18 لاعباً و4 احتياطيين التي سيعلن عنها الخميس المدرب ريبول.