أخبار الاقتصاد المصرى: إنهاء تنفيذ 2496 وحدة سكنية لسكان العشوائيات بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأربعاء 19-5-2021 أخبار الاقتصاد المصرى ومن أبرزها، تفقد مسئولو الوزارة، 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، والتي تم تنفيذها كسكن بديل لعشوائيات الجيزة

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 2496 وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية بالجيزة

قام الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقهما المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

وتفقد مسئولو الوزارة، 2496 وحدة سكنية (104 عمارات) إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، والتي تم تنفيذها كسكن بديل لعشوائيات الجيزة، وأبدوا إعجابهم بما وصلت له نسب الإنجاز بالمشروع بشكل يليق بالمواطنين، حيث تفقدوا إحدى الوحدات السكنية التي تم تجهيزها وتأثيثها كنموذج استعداداً لاستقبال المستفيدين، وأعمال اللاند سكيب والزراعة.

وتابع مسئولو الوزارة خلال الجولة، ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، وموقف الطرق بالمشروع.

طارق الملا: زيادة للاستثمارات البترولية الفترة القادمة والشركات الأجنبية تتوسع فى أنشطتها

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة، ضم الوفد أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية وزاهر ابراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.

وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية فى ظل توجه عالمى واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة فى اطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة الأمر الذى يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعى وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصرى.

وزيرة التخطيط: 18 ألف شاب سجلوا بحملة "مليون ريادى" حتى الآن

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في مشروع رواد 2030 تقريرًا حول اخر أعداد المتقدمين من الشباب لحملة "المليون ريادي"، وهى الحملة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع بنك مصر والبنك الأهلي المصري بهدف تأهيل مليون رائد أعمال بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن عدد الشباب الذين سجلوا بالحملة حتى الآن وصل إلى نحو 18 ألف شاب من الجنسين، حيث مثل الذكور نسبة 74%، و26% للإناث.

وأكدت السعيد أن التركيز على ريادة الأعمال ضمن فئة الشباب أصبح من الموضوعات التي لا يمكن تجاهلها لارتباطها الوثيق بمسألة النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الصلة بين التعليم والاقتصاد وثيقة، وأن الدول المتقدمة تحرص على دمج ريادة الأعمال في الاستراتيجيات والمبادرات التعليمية الوطنية.

التعاون الدولى تُطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك للمشروعات متناهية الصغر

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان «المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري»، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.

واستهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.

جهاز الإحصاء: صادرات البرتقال المصرى ترتفع إلى 109 ملايين دولار في شهر واحد

سجلت الصادرات المصرية من البرتقال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة صادرات البرتقال نحو 109 ملايين و168 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 74 مليون و988 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 34 مليون و180 ألف دولار.

وجاءت صادرات البرتقال ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 350 مليون و900 ألف دولار، ومن أهم الصادرات الزراعية أيضا كانت البطاطس بقيمة 43 مليون و954 ألف دولار، في شهر فبراير الماضي، ثم صادرات القطن غير ممشط بقيمة 23 مليون و602 ألف دولار، إلى جانب صادرات اليوسفي الطازجة بقيمة 15 مليون و487 ألف دولار، وبلغت قيمة صادرات الفراولة الطازجة 11 مليون و622 ألف دولار.

وفى نفس السياق، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة خلال الفترة الماضية، حيث سجلت صادرات الفواكه الطازجة 147 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 119 مليون و538 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27 مليون و699 ألف دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1%.