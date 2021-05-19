شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبي وحيدة بجلسة الأربعاء.. و"قطر" تتصدر البورصات المتراجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود سوق دبي المالي، وتصدر البورصات المتراجعة بورصة قطر بنسبة هبوط 0.7% خاسراً 75.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10733.62 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.49% خاسرًا 50.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10372.54 نقطة، ونزلت بورصات البحرين وأبوظبي والكويت.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% خاسرًا 50.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10372.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.54% خاسرًا 135.90 نقطة ليغلق عند مستوى 24956.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 263 مليون سهم بقيمة 7.2 مليار ريال.

هبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع إدارة تطوير العقارات بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.49%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والطاقة بنسبة 0.27%، 0.25%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.18%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.38%، ثم قطاعي النقل والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي.

وقفز 89 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.94%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 5.89%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 4.17%، وتراجع 93 سهمًا على رأسها سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 2.43%، ثم سهم "متطورة" بنسبة 1.88%، ثم سهم "مشاركة ريت" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "سابتكو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 329 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% خاسرًا 4.90 نقطة ليغلق عند مستوى 1531.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 920.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.17% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5.56%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.67%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 7.85% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.77%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.63% بضغوط هبوط سهم مجموعة ترافكو بنسبة 7.41%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.57%، عقارات السيف بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.4% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.4%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.09%، وصعد سهما مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.45%، 0.40%، على التوالي.





بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسرًا 30.24 نقطة ليغلق عند مستوى 6518.608 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 933 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 442.3 مليون سهم، بقيمة 4.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 3749 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 1.62%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.48%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.48%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم التأمين بنسبة 0.01%.

وارتفع 16 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 14.96%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 8.75%، ثم سهم "شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات" بنسبة 8.69%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة الشارقة للتأمين" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 9.94%، ثم سهم "شركة سيراميك رأس الخيمة" بنسبة 4.85%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 3.3 مليار درهم.





بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرًا 13.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6295.11 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسرًا 1.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6829.07 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.81% خاسرًا 43.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5257.98 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.62% خاسرًا 34.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5449.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 464.9 مليون سهم بقيمة 71.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 6.15%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.77%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، 1.04%، على التوالي، ثم قطاعي المنافع والصناعة بنسبة 0.79%، 0.75%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاعي الاتصالات والبنوك بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.02%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.70% خاسراً 75.50 نقطة ليغلق عند مستوى 10733.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 216.2 مليون سهم بقيمة 453.9 مليون ريال عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وتراجع 37 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقر سهم واحد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.36%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39%، 0.32%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.18%.





بورصة دبىارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.23% رابحًا 6.37 نقطة ليغلق عند مستوى 2711.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 301.6 مليون سهم محققة ما قيمته 437.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 4382 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.89%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.80%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاعي النقل والتأمين بنسبة 0.8%، 0.61%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.28%.

وقفز 20 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 14.88%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 4.60%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها سهم شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.91%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.09%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.7 مليون ورقة بقيمة 142 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.79%.