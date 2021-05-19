شكرا لقرائتكم خبر عن كايرو ثرى إيه تتوج مسيرتها فى إنتاج الدواجن بأضخم مدينة داجنة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طفرة ضخمة حققتها شركة شهد المتخصصة فى إنتاج الدواجن، بفضل رحلة ناجحة فى المجال بدأتها قبل أكثر من 40 سنة من الآن، لتصبح واحدة من أضخم الشركات الوطنية العاملة فى المجال، بحجم أعمال وإنتاج عملاق مع خطط توسعية تقدر بنحو 15% من إجمالى القدرات الإنتاجية فى مصر.

وبحسب بيانات حديثة، تُنتج كايرو ثرى إيه من خلال شركة الأهرام و"شهد" نحو 37 مليون دجاجة سنويا، تقارب 5% من إنتاج الدواجن فى مصر، مع تخطيط وتنفيذ أضخم برنامج استثمارى للتوسع فى المجال من خلال خريطة من المشروعات وبرامج التحديث، والتخطيط لإنشاء أضخم مدينة داجنية متكاملة على مساحة ضخمة وبقدرات استثمار وتشغيل وإنتاج قياسية.

ويشمل مشروع المجموعة الجديد، تدشين مدينة عملاقة فى منطقة الواحات، على مساحة إجمالية تتجاوز 27 ألف فدان، تشمل عددا من المزارع والوحدات الإنتاجية، إضافة إلى مصانع أعلاف ومجزر عملاق ومخازن وثلاجات، ومناطق سكنية وخدمية للعمال والفنيين، مع قدرة إنتاجية إجمالية قدرها 60 ألف دجاجة يوميا، بما يعزز قدرات "كايرو ثرى إيه" وشركاتها التابعة، ويصل بإجمالى إنتاجها لنحو 15% من حجم سوق الدواجن المصرية.

وخلال الفترة الأخيرة، أنجزت المجموعة عددا من المشروعات المهمة فى مجال الثروة الداجنة، شملت تطوير مجزر الأهرام العملاق وزيادة قدراته اليومية من 20 إلى 50 ألف دجاجة، مع التخطيط لزيادة قدرات مجازر الشركة لنحو 300 ألف دجاجة يوميا عبر تدعيمها بثلاثة خطوط عملاقة من شركات عالمية، فضلا عن إنتاج الدواجن المجمدة ومصنعات اللحوم المختلفة وفق المواصفات القياسية المصرية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، والآن تمثل "كايرو ثرى إيه" وشركاتها العاملة فى مجال الدواجن أكبر مستثمر ومُنتج متكامل فى مجالات الثروة الداجنة، بدءا من تربية الجدود والأمهات، حتى إنتاج الدواجن ومصنعاتها، وهو ما لعب دورا مهما فى تعزيز قدرات مصر الإنتاجية والوصول إلى الاكتفاء الذاتى بأكثر من مليار دجاجة سنويا.