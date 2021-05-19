شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على الشطب الاختيارى لأسهم المصرية لصناعة النشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطـب النهائي لقيد أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، في ضوء التزام الشركة بأحكام الشطب الاختياري برأس مال مصدر ومقيد 415.6 مليون جنيه موزع على 50.1 مليون سهم بقيمة أسمية قدرها 8.3 جنيه للسهم الواحد، بعد قيام الشركة بشراء 498.323 سهم تمثل نسبة 1% تقريبًا من إجمالى أسهم الشركة بسعر 9.63 جنيه من المساهمين الراغبين في البيع والمعترضين على الشطب الاختيارى تنفيذًا للبند (5) من تعهدات مقدم عرض الشراء المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، والفقرة (2) من المادة (55) من قواعد القيد والشطب.

كما قررت اللجنة، حذف بيانات الشركة من على قاعدة بيانات البورصة، وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول غدًا الخميس، والسماح بإدراج أسهم الشركة بنظام القبول الألي للأوامر (خارج المقصورة ) تنفيذاً للمادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 الصادر في 29 يوليو عام 2019 وذلك لمدة 6 أشهر ويتم عرض موقف الشركة في نهايتها على لجنة القيد، وذلك بعد التنسيق مع قطاع الأوراق المالية غير المقيدة وعلى أن تراعى الشركة أن تخطر البورصة بأية تعديلات على بيانات وعناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التي يتم التعامل عليها وفقًا لهذا النظام.

كما وافقت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، من 5 جنيهات للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ نحو 82 مليون جنيه موزعًا على عدد 163.9 مليون سهم بدلًا من 16.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل) ممثلا في ثلاثة عشر إصدارا بجدول قيد الاوراق المالية المصرية " أسهم ".