شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء الموافق 19-5-2021، أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، حيث استقر 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين ارتفع سعر 1 ريال سعودى ليسجل 29.11 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.58 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.11 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.04 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 228.13 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24

بنحو 228.13 ريال بما يعادل 60.82$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 209.12 ريال بما يعادل 55.76$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 199.62 ريال بما يعادل 53.22$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 171.10 ريال بما يعادل 45.62$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 133.08 ريال بما يعادل 35.48$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.06 ريال بما يعادل 30.41$

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,095 ريال بما يعادل 1,892$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,597 ريال بما يعادل 425.77$

سعر كيلو الذهب

بنحو 228,128 ريال بما يعادل 60,823$