شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 19-5-2021، فى البنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، ليسجل ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى 49.11 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره أمام الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، حيث استقر فى البنك الأهلى المصرى عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.90 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.11 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 49.10 جنيه.

52.25 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.11 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس 51.96 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.08 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.86 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.