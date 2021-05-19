شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركة الزيوت المستخلصة 10 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض التزام مالي على شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

وذلك على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.

فيما قررت اللجنة، قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة المجموعة المصرية العقارية، من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 80 مليون جنيه موزعًا على عدد 400 مليون سهم (بدلًا من 40 مليون سهم) بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل)، علمًا بأن تجزئة السهم بواقع 10 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 24 مايو الجاري، على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو.