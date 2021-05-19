شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 68.13 دولار لبرنت و64.90 دولار للخام الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 68.13 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.90 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن أسعار النفط اليوم شهدت تراجعا نتيجة تجدد المخاوف بشأن تعافي الطلب علي الوقود مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا بالهند.

وسجلت أسعار النفط الخام مكاسب أسبوعية هي الثالثة لها علي التوالي في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفعت عقود خام برنت بنسبة 0.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 0.7%.