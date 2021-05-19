شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة في أرباح "العمران للصناعة" مدعومة بزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة العمران للصناعة والتجارة، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 19957% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 451 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع المبيعات وارتفاع هامش الربح نتيجة زيادة اسعار البيع لبعض المنتجات.

وارتفعت المبيعات إلى 38.7 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 31.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 163.7% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 807 ألف ريال مقابل أرباح بلغت 306 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى زيادة المبيعات بنسبة 21% مع العلم بأنه تم زيادة مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 4.335 مليون ريال سعودي، وكذلك تم تكوين مخصص للمخزون بمبلغ 1.688 مليون ريال سعودي والذي أثر بدوره على صافي ربح العام.