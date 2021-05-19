شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يعاود الارتفاع أعلى 18 ألف دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار المخاوف في الأسواق بشأن نقص المعروض العاملي من المعادن الصناعية في العام الجاري.



هذا، وقد أعلن اتحاد عمال المناجم في تشيلي رفض العروض المقدمة من مجالس إدارات شركات صناعة التعدين في البلاد فيما يتعلق بتعديل العقود والأجور مما زاد المخاوف بشأن دخولهم في إضراب شامل وتضرر إمدادات المعادن، ومن بينها النيكل.



وفي سياق منفصل، يراهن الكثيرون على النيكل كمعدن واعد في صناعة البطاريات المشغلة للسيارات الكهربائية فضلا عن استخداماته في صناعات أخرى كالصلب.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:284 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.07 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 18120.5 دولار للطن بعد إغلاق جلسة أمس عند 17.724 ألف دولار للطن.