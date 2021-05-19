شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة و"داو جونز" أدنى 34 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع ترقب الأسواق لمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وتواصل الأسواق التركيز على توقعات التضخم في الولايات المتحدة عقب إشارات وبيانات اقتصادية صادرة مؤخراً تلمح إلى زيادة الضغوط التضخمية.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي للوقوف على تهنات السياسة النقدية.



وانخفضت أسهم بعض الشركات في وول ستريت لارتباطها بحركة البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، والتي تشهد تذبذبا شديدا في الأيام القليلة الماضية، ومن أبرز هذه الشركات "تسلا" التي تستثمر في البيتكوين كما تقبل هذه العملة الرقمية كوسيلة دفع مقابل بيع سياراتها الكهربائية.



وعلى صعيد التداولات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 402 نقطة) إلى 33654 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 4072 نقطة، في حين تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 200 نقطة) إلى 13097 نقطة.