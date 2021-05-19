شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تفتح على تراجع متأثرة بمخاوف التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ،اليوم الأربعاء ، على تراجع على خلفية مخاوف من أن زيادة التضخم قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليص دعمه قريبا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 114.9 نقطة بما يعادل 0.34 بالمئة إلى 33945.81 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 29.4 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 4098.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 225.5 نقطة أو 1.69 بالمئة إلى 13078.186 نقطة.