شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أقل مستوياته هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقترب الدولار من أقل مستوياته هذا العام ، مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الأربعاء ، فيما يترقب متعاملون قلقون بشأن التضخم محضر اجتماع مجس الاحتياطي الاتحادي، بينما هوت عملتا بتكوين وإثريوم جراء موقف صيني متشدد.

وبعدما سجلت بيانات الأسبوع الماضي أسرع زيادة لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة فيما يزيد عن عقد، تنامت المخاوف بأن أسعار الفائدة سترتفع في وقت أبكر مما هو متوقع رغم تأكيد صناع القرار في المجلس أن الصعود مؤقت.

ومن المتوقع أن يؤكد محضر آخر اجتماع للمجلس الذي يصدر اليوم أن صناع القرار يعتقدون أن قرار رفع سعر الفائدة لا يزال بعيدا، لكن أي إشارة لخلاف أو تلميح لتغير الوضع قد يكون له تأثير كبير على السوق.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة نزل الدولار إلى 89.686 وهو مستوى لم ينحدر إليه منذ 25 فبراير شباط، لكنه ارتفع تدريجيا مقابل سلة من ست عملات.