شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الإسلامي» يعزز خدماته في العراق بمنصة خدمات رقمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن تعزيز خدماته في العراق من خلال تدشين منصّة الخدمات المصرفية الرقمية للشركات «ADIB Direct» في العراق بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال المحلي.

وتُعد «ADIB Direct»، المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الشركات، منصة خدمات مصرفية رقمية مبتكرة توفر للعملاء من الشركات محفظة من الحلول المصرفية عبر واجهة مبسطة وموحّدة، بما فيها إدارة النقد وتوقعات التدفقات النقدية وخدمات تحويل العملات الأجنبية.

وقال عبدالله الشحّي، رئيس قطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: يضطلع مصرف أبوظبي الإسلامي بدور محوري في دعم الاقتصاد المحلي في العراق، من خلال تزويد قطاع الأعمال والشركات بمحفظة من الحلول والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتها وتدعمها في تحقيق الازدهار وإحراز أهدافها المالية.

وتتيح منصّة «ADIB Direct» للشركات إدارة شؤونها وعملياتها بكفاءة عالية، بما في ذلك المدفوعات النقدية والسيولة والتمويل التجاري وسلسلة التوريد وخدمات تحويل العملات الأجنبية، بما يمكّنها من التركيز على تعزيز أعمالها والمضي بها قدماً نحو آفاق أوسع من النمو والتطوّر.