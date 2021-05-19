16 شركة ناشئة جديدة تنضم إلى «Hub71»

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «Hub71» عن الدفعة الأولى من الشركات التي تنضم إليها في عام 2021، حيث اختارت 16 شركة تكنولوجيا ناشئة من 11 دولة تعمل في سبعة قطاعات، وذلك من بين 150 شركة تقدمت بطلب الانضمام إلى مجتمعها المتنامي. ويعكس عدد طلبات الانضمام نسبة نجاح بلغت 11 في المئة ودفعت «Hub71» إلى اختيار شركات ناشئة لأول مرة من الهند والمملكة العربية السعودية وتركيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى أول شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء بعد مهمة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ والاختيار الأخير لأول رائدة فضاء إماراتية.

وحرصاً على تمكين الشركات الناشئة الأعلى نمواً في العالم من الوصول إلى المنطقة من عاصمة الإمارات، اختارت «Hub71» الشركات التي حصلت على تمويل فاق الـ274 مليون درهم (75 مليون دولار) من مؤسسات مشهورة عالمياً مثل «جولدمان ساكس» ومركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال بالإضافة إلى أبرز المستثمرين على المستوى الدولي مثل Y Combinator وDraper Associates وStartup 500 وPlug and Play وTechstars. وتضمّ المجموعة شركات ناشئة تسعى إلى تطوير تكنولوجيات رائدة مثل أول مجموعة من الأقمار الاصطناعية القائمة على «البلوك تشين» في العالم وأول منصة توريد تعتمد على الذكاء الاصطناعي / التعلّم الآلي في العالم لمعدات المواقع والخدمات والأغذية والمشروبات المخصصة للفعاليات.

وبعد الإنجاز الذي حققته «Hub71» بجذب أكثر من 100 شركة ناشئة في أقل من عامين، تلقت طلبات انضمام من مؤسسي شركات من 34 دولة معظمهم مقيمون في الإمارات (38%) والولايات المتحدة الأمريكية (10%) والمملكة المتحدة (7%). وتنشط هذه الشركات في مجموعة واسعة من قطاعات التكنولوجيا أبرزها التكنولوجيا المالية (24%)، وتليها البرمجيات (21%)، والتجارة الإلكترونية (17%) والذكاء الاصطناعي (11%)، وتعدّ جميعها من القطاعات عالية النمو التي تؤدي دوراً بارزاً في مسيرة التحول الاقتصادي والرقمي لإمارة أبوظبي.

وقال إبراهيم عجمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «Hub71» ورئيس المشاريع والنمو في شركة «مبادلة للاستثمار»: تعكس المجموعة الأولى من الشركات لعام 2021 تركيزنا الواضح على استقطاب الشركات الناشئة الواعدة من حول العالم وضمّها إلى مجتمعنا الديناميكي. فمع نجاح الشركات الناشئة في مجموعتنا في جمع تمويل بقيمة 75 مليون دولار، تكون«Hub71» وأبوظبي قد رسّختا مستوى عالياً من المصداقية في المنطقة.