شكرا لقرائتكم خبر عن المزروعي: نسعى لجعل الإمارات مركزاً رائداً في الطاقة المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أهمية وضع استراتيجية سياسة عامة للدولة، بشأن وقود الطائرات المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين للاستثمار في الطاقة المستدامة في قطاع الطيران، فضلاً عن تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالوقود المستدام للطائرات والوقود المنخفض الكربون، ودعم الهيئة العامة للطيران المدني في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتغير المناخي في قطاع الطيران

جاء ذلك، خلال ترؤسه، عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع الأول للجنة الوقود المستدام والمنخفض الكربون في قطاع الطيران، والذي حضره أعضاء اللجنة من الوزارات والجهات الاتحادية الأعضاء؛ حيث أكد أن تجربة الإمارات هي تجربة رائدة فيما يتعلق بملف التغيير المناخي وقطاع الطيران والوقود المستدام، وأن الدولة قدمت مبادرات كثيرة منذ عام 2010 ولا تزال، وأن موضوع الوقود المستدام والمنخفض الكربون أصبح على رأس أولوياتنا في إطار التزامنا بتطبيق خطة التعويض عن الكربون في قطاع الطيران الدولي؛ حيث يأتي الوقود المستدام والمنخفض الكربون كأحد أهم الوسائل التي ستدعم مستقبل خططنا وشراكاتنا في تحقيق ذلك، وأننا نتطلع أن نصبح مركزاً رائداً للطاقة المستدامة على مستوى المنطقة.

والجدير بالذكر: بأن ملف الوقود في قطاع الطيران يعد رأس الاهتمامات العالمية اليوم وفي مناقشات منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، ومن المواضيع التي أولتها الدولة اهتماماً بارزاً في أجندتها الوطنية، والتي أثمرت فكرة تأسيس لجنة الوقود المستدام والوقود المنخفض الكربون لقطاع الطيران بالدولة كضرورة ملحة في عام 2020، برئاسة وزير الطاقة والبنية التحتية، وبعضوية كل من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا الرقمية، وزارة الاقتصاد، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

