شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبا» تطلق أعمال تطوير «الواجهة المائية» بـ6 مليارات درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

كشفت «شوبا العقارية» أن إجمالي حجم الاستثمارات التي سيجري تطويرها ضمن «الواجهة المائية» في «شوبا هارتلاند» ستصل إلى 6 مليارات درهم، وستضم 12 برجاً مختلفة الارتفاعات، إلى جانب منطقة مخصصة لمنازل التاونهاوس والفلل السكنية، ومن المخطط إنجازها بالكامل بحلول نهاية 2025.

وجاء هذا الإعلان، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة أمس الأربعاء في دبي؛ حيث تضمن إطلاق «برج ويفز»، البناء الأول ضمن الواجهة المائية في «شوبا هارتلاند» بقيمة 750 مليون درهم وبارتفاع 35 طابقاً، ويشتمل المشروع على 592 شقة سكنية مختلفة المساحات، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الأخير من عام 2023.

وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»: «يأتي إطلاق برج ويفز في شوبا هارتلاند تأكيداً لاستمرار صحة القطاع العقاري وانعكاساً لثقة المستثمرين القوية في علامتنا التجارية والإمكانات الهائلة للاستثمار في دبي. ونعتقد أن هذا الطلب من المشترين المحليين والدوليين يرجع إلى الحرفية الفائقة التي تعد العلامة المميزة لشوبا، إلى جانب مكانة دبي المتنامية كملاذ آمن ومناسب للمشترين».

بدورها، قالت جوسنا هدغي، رئيسة «شوبا العقارية»: «بعد النجاح الهائل الذي حققته كريك فيستاس وكريك فيستاس ريزيرف، يشكل برج ويفز إضافة مميزة إلى محفظة شوبا هارتلاند، وسيشهد تقديم منطقة الواجهة البحرية ضمن المشروع الرئيسي. ومن خلال عروضه السكنية الفريدة، إلى جانب الإطلالات الرائعة على كورنيش الواجهة البحرية الذي يتضمن ممراً خشبياً سيضم مساحات للبيع بالتجزئة وساحة ديناميكية مع منافذ للأطعمة والمشروبات، سيصبح هذا البرج وجهة بحد ذاته وسيكون نقطة جذب للمقيمين في السنوات القادمة. ونحن على ثقة بأن المشروع سيحظى باهتمام غير مسبوق من المشترين المحليين والدوليين».

وقدمت «شوبا العقارية»، خلال المؤتمر، شرحاً عن النموذج ثلاثي الأبعاد المضاء بالليزر لـ«برج ويفز»، الذي يوفر للمشترين المحتملين فرصة التعرف إلى المناطق المحيطة ونمط الحياة الاستثنائي الذي يوفره البرج، سواء ليلاً أو نهاراً، بما في ذلك وسائل الراحة الحصرية، مثل حمام السباحة الكبير ومسبح الأطفال والشرفات المشمسة والحدائق الخلابة، فضلاً عن التشكيلات المائية ومنطقة الشواء والنادي الصحي والمساحات المخصصة لممارسة اليوجا والتأمل ومنطقة ألعاب الأطفال ومساحة الألعاب الداخلية.