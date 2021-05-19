شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 3 أشهر قبل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، يأتي هذا فى ظل صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ، قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 90.07 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 89.78 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 89.68 نقطة الأدنى منذ 25 شباط/فبراير الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 1.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،والاتجاه إلى شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.

وقال صانعو السياسة النقدية الأمريكية إن ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا، وكرروا أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل.

من المتوقع أن توفر تفاصيل الاجتماع أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، وتوضح متى يفكر البنك المركزي فى تقليص مشتريات السندات ،وهي خطوة من المتوقع أن تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.