شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد 2.5% قبل محضر البنك الفيدرالي الاحتياطي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة حوالي 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية ، قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي فى وقت لاحق اليوم.

تراجعت أسعار الفضة بحوالي 2.5% إلى مستوي 27.47$ ، من مستوي الافتتاح عند 28.16$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 28.22$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مستقرا بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 28.73$ للأوقية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بحوالي 1.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة الغير مدرة للعائد.

يأتي هذا التطور فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي فى وقت لاحق اليوم ، والذي عقد أيام 27-28 نيسان/أبريل الماضي ،وأكد خلاله المركزي الأمريكي على استمرار السياسة النقدية الحالية حتى يتعافي الاقتصاد بصورة آمنة.

وقال صانعو السياسة النقدية الأمريكية إن ارتفاع التضخم فى الولايات المتحدة يعد مؤقتا، وكرروا أنهم يتوقعون أن تظل أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول حتى عام 2023 على الأقل.