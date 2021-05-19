شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تفقد أكثر من 1% بفعل ارتفاع سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت الأسهم الأوروبية أكثر من 1% بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بفعل ارتفاع سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الاحتياطي فى وقت لاحق اليوم ، وقاد التراجعات قطاع التعدين والموارد الأساسية.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 1.1% حتى الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاث جلسات الأخيرة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا على نطاق واسع بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 2.0% ، بفعل تراجع معظم أسعار المعادن الصناعية.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.6% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.85% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الأربعاء بحوالي 1.8% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة فى الأسواق.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، قبل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاحتياطي فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع أن يوفر أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،ويوضح متى يفكر البنك فى تقليص مشتريات السندات ،وهي خطوة من المتوقع أن تأتي قبل التفكير فى رفع أسعار الفائدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.2% ،وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 1.1% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 1.3% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 1.1%.