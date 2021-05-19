شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم فى بريطانيا يقفز لأعلى مستوى فى عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر نيسان/أبريل مرتفعا بنسبة 1.5% ،بأعلى وتيرة منذ آذار/مارس 2020 ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.5%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.7%.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء مرتفعا بنسبة 1.3% ،تماشيا مع التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.3%، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 1.1%.