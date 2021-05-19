شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم بنك أوف أمريكا (BAC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% بما يعادل -0.43 نقطة ليستقر على سعر 227.55 دولار.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 42.26، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه