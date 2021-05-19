شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يعاود الانخفاض – تحليل – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يعاني في الوقت نفسه من الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.19% ليخسر السهم نحو 43 سنت ويستقر في نهاية التداولات على سعر 227.55 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم الحالي 222.30، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 211.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط