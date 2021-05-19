شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ستاربكس (SBUX) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الصعود تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.09 نقطة فقط ليستقر على سعر 111.07، وليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد مكسور في وقت سابق، كما يلامس أيضاً بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدني مستوى 112.25، ليستهدف مستوى الدعم 107.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه