شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يعاني من الضغط السلبي – تحليل – 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة باي بال (PYPL) في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يعاني السهم أيضاً من الضغط السلبي المتواصل بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة ليصرف تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، والذي يبدو أنه قد نجح في ذلك.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 254.36، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 226.23.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط