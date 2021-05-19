بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 13.86 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشر السوق العام 86ر13 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6295 نقطة بنسبة هبوط بلغت 22ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 9ر464 مليون سهم تمت عبر 16876 صفقة نقدية بقيمة 05ر71 مليون دينار (نحو 15ر213 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 17ر43 نقطة ليبلغ مستوى 98ر5257 نقطة بنسبة هبوط بلغت 81ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر346 مليون سهم تمت عبر 11023 صفقة نقدية بقيمة 5ر31 مليون دينار (نحو 5ر94 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 07ر6829 نقطة بنسبة هبوط بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر118 مليون سهم تمت عبر 5853 صفقة بقيمة 4ر39 مليون دينار (نحو 2ر118 مليون دولار).

في غضون ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 15ر34 نقطة ليبلغ مستوى 22ر5449 نقطة بنسبة هبوط بلغت 62ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر221 مليون سهم تمت عبر 6387 صفقة نقدية بقيمة 4ر22 مليون دينار (نحو 2ر67 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ثريا) و(المعدات) و(سنرجي) و(منشآت) أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(زين) و(وطني) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الاعادة) و(الخليجي) و(تنظيف) و(الانظمة) الأكثر انخفاضا.