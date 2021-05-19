شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أمان» تعدل سياسة التوزيعات.. وتقر عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، على تعديل المادة (62) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية ليتم توزيع الأرباح نصف سنوياً.

وأقرت الجمعية العمومية أيضاً عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

كما وافقت على تعديل «طريقة التصويت بالجمعية العمومية» بإضافة نظام التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية، وانتخاب أعضاء مجالس الإدارة طبقاً لأحكام المادة (183) من قانون الشركات.