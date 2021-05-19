شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الريال السعودى استقراره اليوم الأربعاء 19-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 19.07جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.96جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.09جنيه للشراء، و19.22جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.09 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.