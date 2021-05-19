شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 19 مايو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 19 مايو 2021 عند 800 جنيه للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، في حين تسجل اونصة الذهب سعر 1870 دولار وهو السعر الفوري للذهب وقد يتغير لأكثر من مرة على مدار الساعة.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686 جنيها.

عيار 21 سجل 800 جنيه.

عيار 24 سجل 915 جنيها.

الجنيه الذهب 6400 جنيه.

أونصة الذهب 1870 دولار.

تمكنت اونصة الذهب عالمياً من تسجيل مستويات 1870 دولار في ظل تسجيل طلب مرتفع نسبيا على شراء المعدن الأصفر تحوطا من ارتفاع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع عائد السندات الأمريكية وبسبب بيانات اقتصادية سلبية عن الصين واليابان.

الذهب في مصر قفز 8 جنيهات تقريبا خلال 72 ساعة فقط وتسجل الأسعار مستويات 800 جنيه للجرام بدون إضافة أية رسوم أو مصنعية الذهب.

وينجح الذهب في المحافظة والتماسك عند قمة 4 أشهر، بفضل ارتفاع كبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الهند ودول أخري، إضافة إلي ظهور مؤشرات أمريكية بارتفاع التضخم في البلاد، وهذا تسبب في زيادة واضحة للطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها معدن الذهب.