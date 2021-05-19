شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو اليوم الأربعاء 19-5-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 19.07جنيه للشراء، و19.23جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ18.96جنيه للشراء، و19.20جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.09جنيه للشراء، و19.22جنيه للبيع، أما فى "البنك التجارى الدولى cib" سجل نحو 19.10 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفعت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم، ما عادا سعر الدولار والريال السعودى شهدا استقرارا ملحوظا، ليسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.13 جنيه للشراء، 22.30 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.09 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.07 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.96جنيه.

19.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 19.20 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء.

19.23 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة19.09 جنيه للشراء.

19.29 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.08 جنيه للشراء.

19.24 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.10 جنيه للشراء.

19.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.04 جنيه للشراء.

19.25 جنيه للبيع.