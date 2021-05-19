شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: صادرات البرتقال المصرى ترتفع إلى 109 ملايين دولار في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية من البرتقال ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة صادرات البرتقال نحو 109 ملايين و168 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 74 مليون و988 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 34 مليون و180 ألف دولار.

وجاءت صادرات البرتقال ضمن قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الزراعية، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية 350 مليون و900 ألف دولار، ومن أهم الصادرات الزراعية أيضا كانت البطاطس بقيمة 43 مليون و954 ألف دولار، في شهر فبراير الماضي، ثم صادرات القطن غير ممشط بقيمة 23 مليون و602 ألف دولار، إلى جانب صادرات اليوسفي الطازجة بقيمة 15 مليون و487 ألف دولار، وبلغت قيمة صادرات الفراولة الطازجة 11 مليون و622 ألف دولار.

وفى نفس السياق، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من الفواكه الطازجة خلال الفترة الماضية، حيث سجلت صادرات الفواكه الطازجة 147 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 119 مليون و538 ألف دولار في شهر فبراير عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27 مليون و699 ألف دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.1%.

وحقق العجز فى الميزان التجارى تراجعا خلال شهر فبراير الماضي، وبلغ 3.34 مليار دولار مقابل 3.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 1.2%، وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 1.6%، حيث بلغـت 6.03 مليار دولار خلال شهر فبراير 2021 مقابل 6.13 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.