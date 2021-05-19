البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10840 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2214 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 13376 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 3219 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1240 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 16 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، راية القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، العربية للصناعات الهندسية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، المنصورة للدواجن، القاهرة للدواجن، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، مصر للأسواق الحرة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، مصر لصناعة الكيماويات، العبوات الطبية، القاهرة للإسكان والتعمير، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، 23.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 2.2 مليون سهم، 217.5 ألف سهم، 7.3 مليون سهم، 250 ألف سهم، 493 سهم، 191.4 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 125 ألف سهم، وباعت إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات 4 آلاف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 35 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، مطاحن مصر الوسطى 68800 سهم، 22 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بالم هيلز للتعمير، 1.8 مليون سهم، 44 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، واشترت إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية 13 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مطاحن مصر الوسطى 500 سهم.

في سياق منفصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى لعدد 5.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 92.9 مليون جنيه،وذلك وفق أحكام البند رقم 30 (أحكام وشروط القيد والتداول) من تقرير الإفصاح بغرض التداول على أسهم رأس مال الشركة.

ويتاح التعامل على أسهم الشركة فور ادراجها على قاعدة بيانات التداول للمساهمين الذين يرغبون فى تنفيذ عمليات كبيرة الحجم فقط من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (البلوك تريد) وذلك لضمان تشتيت ملكية الاسهم المتاحة للتداول وخلق سوق لاسهم الشركة بالبورصة المصرية، بعد تسوية العمليات التى تم تنفيذها من خلال الية الصفقات ذات الحجم الكبير، يتاح التعامل على أسهم الشركة من خلال السوق المفتوح بالبورصة المصرية لكافة المتعاملين.

في شأن آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على تسجيل شركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة ) لدى الهيئة وفقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 121 لسنة 2017 وكذلك نشر تقريري الافصاح بغرض التداول للشركتين شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير (ايكون) (الشركة القاسمة) وشركة تنمية للاستثمار العقاري (الشركة المنقسمة).