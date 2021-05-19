شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتعرض زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي لضغط سلبي جديد ليكسر مستوى 0.7765 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم الأهم عند 0.7710، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق المستوى الأخير ليبقى السيناريو الإيجابي الرئيسي فعالاً، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد