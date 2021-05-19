شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 27.90 ليفتح الطريق أمام مواصلة الانخفاض لاختبار دعم القناة اللحظية الصاعدة حول 27.05 قبل العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، ليكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 27.90 والثبات فوقه من جديد سينعش السيناريو الإيجابي الرئيسي للتوجه نحو 29.00 كهدف إيجابي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.50 والمقاومة 28.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم