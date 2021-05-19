شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الذهب ضغط سلبي قوي ليختبر الدعم المحوري 1858.00، ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً حتى الآن بشرط الثبات فوق المستوى المذكور، حيث إن كسره سيجبر السعر على تحقيق انخفاض إضافي يستهدف اختبار مستوى 1838.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1900.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1895.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد