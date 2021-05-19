شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الطفيف الآن، وطالما أن السعر فوق 1.4110، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.4238 وتمتد إلى 1.4375.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4110 والمقاومة 1.4270

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد