شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 19-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية ليختبر مستوى 1.2200، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 1.2300 كمحطة تالية، منتظماً داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2170 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2170 والمقاومة 1.2300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد