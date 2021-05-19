شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري القابضة: أكملنا 95% من متطلبات "أليان للصناعة" طرح بالسوق الموازية "نمو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري إن الشركة أنهت 95% من متطلبات إدراج شركة أليان للصناعة للطرح في السوق الموازية "نمو".

وأشار إلى أن شركته ستقوم في وقت قريب بتقديم الطلب إلى هيئة السوق المالية، موضحا أن الغرض من الطرح هو استدامة الشركة والاستفادة من القنوات الاستثمارية، بحسب موقع قناة العربية.

وفي الفترة المقبلة ستشهد سوق نمو بعض الطروحات الجديدة حيث قامت شركة توصيل الطعام السعودية "جاهز" مؤخرا، بتعيين بنك إتش إس بي سي السعودية لإدارة طرح أول شركة تقنية ناشئة في المملكة للاكتتاب العام.

واختارت شركة "جاهز الدولية لتكنولوجيا المعلومات" بنك إتش إس بي سي المملكة العربية السعودية كمستشار مالي وحيد ومنسق عالمي للاكتتاب العام المحتمل في سوق "نمو"، وهي سوق للشركات الصغيرة، والتي تفرض متطلبات إدراج أخف لتشجيع الشركات الصغيرة والشركات الناشئة على زيادة رأس المال.

وكان محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، أكد في تصريحات سابقة، أن هيئة السوق المالية لا تتحكم بعملية الطرح من بدايتها إلى نهايتها كما يعتقد البعض.

ولفت إلى أن أنظمة الهيئة معلومة للشركات التي قامت على أساسها بعملية الطرح، وكإجراء نظامي تطلب الهيئة من الشركات الراغبة بطرح جزء من أسهمها بالاستعداد المسبق.

وأشار إلى أن ذلك يستهدف تهيئة أوضاع شركتهم بما يتوافق وهذا المستجد المتمثل في الطرح العام، وأعطى فترة 12 أسبوعاً للشركات الراغبة بالطرح في السوق الرئيسة و8 أسابيع للراغبة بالطرح في سوق "نمو".

ومؤخرا، أعلنت شركة مطاعم بيت الشطيرة المالك والمشغل الحصري لسلسلة مطاعم "برغرايززر" عن تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية" مستشارا ماليا لترتيب طرح حصة من الشركة في سوق "نمو السعودية".

وتعمل برغرايزز التي تأسست في 2009 بفرع واحد من الرياض في تقديم "برغر اللحم والدجاج المطهو حسب الطلب"، وحققت معدلات نمو ليصل عدد فروعها إلى 76 فرعا في 12 مدينة سعودية.